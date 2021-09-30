غياب جيرو وكانتي عن تشكيلة فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 06:24 مساء
أوليفييه جيرو (يسار) ونغولو كانتي في معسكر تدريبي لمنتخب فرنسا مطلع السنة (ا ف ب/أرشيف)

استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان، المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، عن تشكيلة بطل العالم الذي يستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يغيب لاعب الوسط النشيط نغولو كانتي لإصابته بفيروس كورونا.

واحتفل جيرو بعيده الخامس والثلاثين الخميس، لكن مرة جديدة، بعد تصفيات مونديال 2022 في سبتمبر، لن يخوض مباريات المنتخب الأزرق. ويقف مهاجم ميلان الإيطالي على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي لتييري هنري، كأفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51).

أما كانتي الذي شارك بقيادة فرنسا إلى لقب مونديال 2018، فسيغيب بعدما كشف فريقه تشلسي الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا هذا الأسبوع. وتلعب فرنسا مع بلجيكا في تورينو الخميس المقبل في نصف نهائي دوري الأمم، فيما تلاقي إيطاليا إسبانيا في ميلانو الأربعاء.

ويخوض الفائزان المباراة النهائية على ملعب سان سيرو في ميلانو في العاشر من أكتوبر، لخلافة البرتغال بطلة النسخة الافتتاحية في 2019.

وفيما يلي التشكيلة الكاملة:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بنوا كوستيل (بوردو).

- مدافعون: لوكا ديني (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الألماني)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

- لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، جوردان فيريتو (روما الإيطالي).

- مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).

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