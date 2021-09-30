رونالدو: جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل اللحظات الحاسمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 03:27 مساء
كريستيانو رونالدو بعد إحراز هدف الفوز في شباك فياريال بدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

تحدَّث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تفاؤله بعد إحراز هدف الفوز لفريقه في شباك فياريال، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال «رونالدو» عبر شبكة «بي تي سبورت» البريطانية، وفقًا لـ«كورة»: «لقد عدت إلى مانشستر يونايتد من أجل هذه اللحظات الحاسمة، أفتقد هذا النادي كثيرًا، ولديَّ تاريخ معه، وأسعى لتكرار الأمجاد مرة أخرى، ليس فقط من أجلي ولكن للفريق».

وأضاف: «عدم الفوز على فياريال كان سيعني صعوبة تأهل مانشستر يونايتد للدور الثاني، ولكن الآن أصبحت كل الاحتمالات واردة، وأعتقد أننا سنتأهل لدور الـ16».

كما أوضح الدون عبر موقع ناديه الرسمي «في بعض الأحيان، يحاول اللاعبون القيام بعملهم، وتقديم أداء جيد وإحراز الأهداف، ولا يكون ذلك ممكنًا».

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وشدد «الجمهور له دور مهم للغاية في تحفيز اللاعبين والفريق خلال الأوقات الصعبة، نحن بحاجة إليهم، ولذا أطالب الجماهير باستمرار التشجيع، فهم يمنحوننا الحافز للركض بكل قوة، والتمسك بفرصنا حتى آخر دقيقة، وهو ما لمسناه أمام فياريال، لنحقق فوزًا مهمًا، وأعتقد أننا على المسار الصحيح».

وأتم رونالدو تصريحاته «أنا سعيد جدًا بتسجيل هدف الفوز، وأنني الأكثر مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، إنها ليلة رائعة لا تنسى، إنه فصل جميل آخر، ولكن يبقى الفريق هو الأهم».

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