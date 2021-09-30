صراع بين محمد صلاح ورونالدو على جائزة إنجليزية

يتنافس النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد على جائزة إنجليزية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس ترشيح صلاح ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر الجاري.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة نفسها أربعة لاعبين آخرين هم: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، الألماني أنطوني روديجير (تشيلسي)، السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد)، وآلان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).

- كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج

- رسميا.. «الرقم 7» يعود إلى رونالدو في مانشستر يونايتد

- ليفربول بصدد الدخول في مفاوضات لتجديد عقد صلاح

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 5 أهداف، متساويًا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

في المقابل، سجَّل كريستيانو رونالدو 3 أهداف، بعد عودته من جديد للشياطين الحمر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.