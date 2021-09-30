قطر تستضيف جولة في سباقات «فورمولا 1» للمرة الأولى في تاريخها

قطر ستستضيف جولة لسباقات فورمولا واحد للمرة الأولى (أ ف ب)

بعد أسابيع من الترقب، أكدت قطر والاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الخميس، أن الدوحة تستضيف في 21 نوفمبر المقبل، جولة في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» على حلبة لوسيل الدولية، شمال شرق العاصمة، للمرة الأولى في تاريخها.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدًا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملء الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني تواليًا بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسيقام سباق جائزة قطر الكبرى عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لسباقات «فورمولا 1» الإيطالي ستيفانو دومينيكالي: «يسعدنا أن نرحب بقطر في روزنامة «فورمولا 1» هذا الموسم وعلى المدى الطويل اعتبارًا من العام 2023».

وأضاف: «لقد أظهرنا أنه يمكننا مواصلة التكيف وهناك اهتمام كبير برياضتنا ونأمل بأن تقام سباقات في مواقع عدة أخرى».