دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يهزم برشلونة للمرة الأولى منذ 1961 (فيديو)

المدير الفني لفريق برشلونة، المدرب الهولندي رونالد كومان. (الإنترنت)

تواصلت نكسة فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، عندما مُني بهزيمته الثانية توالياً في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بخسارته صفر-3 أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسقط النادي الكاتالوني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليبقى بالتالي في قعر الترتيب دون رصيد. رفع بنفيكا رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بايرن ميونخ ضيفه دينامو كييف الأوكراني 5 / صفر.

ورفع بايرن ميونخ، الذي تعود آخر نسخة فاز بها من المسابقة إلى عام 2020، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.