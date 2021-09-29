دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يهزم برشلونة للمرة الأولى منذ 1961 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 11:38 مساء
المدير الفني لفريق برشلونة، المدرب الهولندي رونالد كومان. (الإنترنت)

تواصلت نكسة فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، عندما مُني بهزيمته الثانية توالياً في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بخسارته صفر-3 أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. 

وسقط النادي الكاتالوني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليبقى بالتالي في قعر الترتيب دون رصيد. رفع بنفيكا رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بايرن ميونخ ضيفه دينامو كييف الأوكراني 5 / صفر.

ورفع بايرن ميونخ، الذي تعود آخر نسخة فاز بها من المسابقة إلى عام 2020، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أمازون» تطلق «روبوتا» يمكنه التجول في المنزل