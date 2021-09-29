دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشلسي حامل اللقب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 11:15 مساء

أطاح يوفنتوس الإيطالي بضيفه تشلسي الإنجليزي حامل اللقب، عندما تغلب عليه 1- صفر الأربعاء في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويعود الفضل في الفوز الثاني لنادي «السيدة العجوز» إلى مهاجمه الدولي فيديريكو كييزا الذي سجّل الهدف الوحيد بعد 10 ثوان من انطلاق الشوط الثاني.

وشهدت هذه المرحلة في دوري أبطال أوروبا مفاجآت، أهمها سقوط ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة الثلاثاء.

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