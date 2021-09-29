«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية

تستعد جماهير شيريف لمواجهة شاختار وريال مدريد وإنتر في دوري الأبطال (ا ف ب)

أوفى نادي «شيريف تيراسبول» المولدافي، الوافد الجديد وممثل إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الغامض، بوعده بعد عودته بفوز تاريخي الثلاثاء، من أرض «ريال مدريد» الإسباني (2-1) في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكرس فوزه الافتتاحي على «شاختار دانيتسك» الأوكراني بثانٍ على الفريق الملكي، حامل اللقب 13 مرة، في اللحظات القاتلة، ليتصدر مجموعة قوية تضم أيضًا «إنتر» بطل إيطاليا.

يمثل شيريف عاصمة إقليم انفصالي موالٍ لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة، أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا إثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي العام 1991، وهو إحدى أكثر الدول الأوروبية غير المعترف بها.

ومذاك الوقت، يحمي جنود روس إقليم ترانسدنيستريا، وهو مستقل بحكم الواقع على الرغم من عدم الاعتراف به من أي دولة في العالم.

ورياضيًّا، وكي تكون قادرة على الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، تخوض مدينة تيراسبول البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، الدوري المولدافي. المسابقة التي أحرزها شيريف 19 مرة في آخر 21 نسخة!.

- رياضة وسياسة

والعداء بين ترانسدنيستريا ومولدافيا ليس أقل من العداء بين شيريف تيراسبول والأندية المولدافية الأخرى نتيجة احتكاره لقب الدوري المحلي. ويقول يوري فيرنيدوب المدرب الأوكراني لـ«شيريف» لوكالة «فرانس برس»: «يتحدث الناس عن أن الرياضة ليست سياسة»، لكن في الواقع «الرياضة هي سياسة».

ويفخر مشجعو «تيراسبول» بأن الدولة البالغة مساحتها نحو 4 آلاف كلم مربع، سيلاقي لاعبوها أبرز نجوم الكرة العالميين، على غرار الفرنسي كريم بنزيما هداف «ريال» أو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس مهاجم «إنتر».

ويلاحظ إيغور تروتشينسكي (61 عامًا)، مشجع «شيريف» منذ تأسيسه العام 1997، أنه سيكتشف مزيد الناس أن هذا البلد غير المعترف فيه موجود.

- سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)

- شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»

ويقول الحارس الاحتياطي المخضرم سيرغي باشنكو (38 عامًا) المولود في تيراسبول ويحمل ألوان النادي منذ طفولته، إن مسابقة دوري الأبطال كانت دومًا «حلم رئيسنا».

لكن «شيريف تيراسبول» الذي شارك سابقًا في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، يبقى مغمورًا على الصعيد القاري، وتقدر قيمة كامل لاعبيه بـ11.8 مليون يورو فقط (نحو 14 مليون دولار)، أي ما يعادل الراتب السنوي للاعب «ريال»، النمساوي دافيد ألابا، بحسب موقع «ترانسفرماركت» الاختصاصي، وهو رقم هزيل مقارنة مع قيمة لاعبي «ريال» البالغة 783.5 مليون يورو أو حتى 183.8 مليون يورو لـ«شاختار».

- حلم

على أي حال، فإن المغامرة في دوري الأبطال «قصة خيالية» بالنسبة للمدرب الذي يقود الفريق الصغير في ملاعب تاريخية على غرار سان سيرو في ميلانو أو سانتياغو برنابيو في مدريد. ويقر فيرنيدوب (55 عامًا) «بصراحة، لم أكن أتوقع ذلك».

بالنسبة للمشجع تروشتشينسكي، لا تهم النتائج كثيرًا، بل يهم التواجد في مسابقة كهذه عريقة، مضيفًا: «نعمل لهذا الهدف منذ عشرين سنة.. في غضون عشر سنوات، قد نتوصل إلى التأهل من دور المجموعات».

وعلى الصعيد السياسي، يأمل المدرب الأوكراني الذي يمزق بلده أيضًا صراع مع انفصاليين موالين لروسيا، أن تغذي مغامرة «شيريف» الأخوة بين الأعداء المولداف «على الأرجح ستوحد مولدافيا وترانسدنيستريا». أما الاتحاد المولدافي للعبة، فعبر عن فرحته الغامرة بتأهل «شيريف» إلى دور المجموعات «شيريف يوروفانتاستيك (رائع قاريًا)».