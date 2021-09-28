سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 11:23 مساء
حقق بطل مولدافيا إنجازاً تاريخياً بفرض نفسه في العاصمة مدريد (تويتر)

سقط ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة الثلاثاء.

وحقق بطل مولدافيا إنجازاً تاريخياً بفرض نفسه في العاصمة مدريد، بعدما كان افتتح التسجيل عبر الأوزبكستاني المعار من ليجيا فرصوفيا البولندي ياسوربيك ياخشيبويف (25)، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل بفضل اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (90). وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عن 3 نقاط في المركز الثاني، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

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