شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»

صورة مركبة لميسي بقميص باريس سان جيرمان وشعار الدوري الفرنسي. (إنترنت)

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد «باريس سان جيرمان» الفرنسي، وذلك أمام «مانشستر سيتي» الإنجليزي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وجاء هدف ميسي إثر تمريرة خلفية من المهاجم كيليان مبابي في الدقيقة 74، سددها «البرغوث» الصغير في الزاوية العليا ليمنح فريقه التقدم 2-صفر، بعدما كان إدريسا غي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة.

وانتظر ميسي مباراته الرابعة ليسجل هدفه الأول بعد انضمامه إلى النادي الباريسي قادمًا من «برشلونة» الإسباني الشهر الماضي، في انتقال هز كرة القدم العالمية.

وقاد النجم الأرجنتينى هجوم «باريس سان جيرمان» أمام الـ«سيتي»، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسري أمام «أولمبيك ليون»، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.