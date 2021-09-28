الإعلان عن تنظيم مباراة بين إيطاليا والأرجنتين بطلي اليورو وكوبا أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 06:22 مساء
إيطاليا والأرجنتين بطلا اليورو وكوبا أميركا. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونظيره كونميبول، تنظيم مباراة تجمع بين منتخب إيطاليا، باعتباره بطل يورو 2020، ومنتخب الأرجنتين باعتباره بطل كوبا أميركا 2021، خلال فترة التوقف الدولية في يونيو 2022 في مكان سيتم تحديده لاحقًا.

وقال الاتحادان في بيان رسمي مشترك، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم هذه المباراة جزء من توسيع التعاون بين يويفا وكونميبول، والذي يشمل بشكل خاص فئات كرة القدم للسيدات، كرة الصالات والشباب، تبادل الحكام، بالإضافة إلى خطط التدريب الفني.

وأوضح البيان: تغطي الاتفاقية التي توصلت إليها المنظمتان حاليًا، تنظيم 3 نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين المعنيين، وتتضمن أيضًا افتتاح مكتب مشترك في لندن، والذي سيكون مسؤولًا عن تنسيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وتوج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بعد مسيرة مذهلة على مدار البطولة انتهت برفع الكأس بعد الفوز بركلات الترجيح على إنجلترا، في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بينما تُوِّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا 2021، في يوليو الماضي، على حساب منتخب البرازيل الغريم الكلاسيكي، على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
باريس سان جيرمان بزعامة ميسي يستضيف مانشستر سيتي في قمة ثأرية
رياضة عالمية
لأسباب تسويقية.. سانوفي توقف العمل على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» بتقنية «إم آر إن ...
دولى
ماكرون: على الأوروبيين «التخلي عن السذاجة» حيال واشنطن و«فرض احترامهم»
دولى
بطل «مارفل» الآسيوي يواصل صدارته لشباك التذاكر الأميركية
ثقافة وفن
خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«قطار الكونغرس السري».. وسيلة النقل المفضلة للرؤساء والمشاهير