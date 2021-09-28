الإعلان عن تنظيم مباراة بين إيطاليا والأرجنتين بطلي اليورو وكوبا أميركا

إيطاليا والأرجنتين بطلا اليورو وكوبا أميركا. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونظيره كونميبول، تنظيم مباراة تجمع بين منتخب إيطاليا، باعتباره بطل يورو 2020، ومنتخب الأرجنتين باعتباره بطل كوبا أميركا 2021، خلال فترة التوقف الدولية في يونيو 2022 في مكان سيتم تحديده لاحقًا.

وقال الاتحادان في بيان رسمي مشترك، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم هذه المباراة جزء من توسيع التعاون بين يويفا وكونميبول، والذي يشمل بشكل خاص فئات كرة القدم للسيدات، كرة الصالات والشباب، تبادل الحكام، بالإضافة إلى خطط التدريب الفني.

وأوضح البيان: تغطي الاتفاقية التي توصلت إليها المنظمتان حاليًا، تنظيم 3 نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين المعنيين، وتتضمن أيضًا افتتاح مكتب مشترك في لندن، والذي سيكون مسؤولًا عن تنسيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وتوج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بعد مسيرة مذهلة على مدار البطولة انتهت برفع الكأس بعد الفوز بركلات الترجيح على إنجلترا، في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بينما تُوِّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا 2021، في يوليو الماضي، على حساب منتخب البرازيل الغريم الكلاسيكي، على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو.