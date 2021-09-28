جورجينيو.. من مهمش إلى ركيزة لا غنى عنها في تشيلسي

لاعب وسط تشلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا جورجينيو يتسلم جائزة أفضل لاعب في أوروبا في 14 سبتمبر 2021 (ا ف ب)

بينما يستعد لزيارة بلاده وخوض المواجهة المرتقبة بين فريقه تشيلسي الإنجليزي، حامل اللقب، ومضيفه يوفنتوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، يمكن للاعب وسط إيطاليا جورجينيو التفكير في العام الذهبي الذي أسكت فيه منتقديه.

وسيخوض جورجينيو، الأربعاء، في تورينو مباراته الـ150 بقميص تشيلسي في حال قرّر المدرب الألماني توماس توخل الاعتماد عليه في مواجهة «السيدة العجوز».

المكانة الحالية للاعب البرازيلي الأصل مختلفة تمامًا عما كان عليه الوضع قبل أشهر قليلة؛ إذ، وبعدما كان مهمشًا في النادي اللندني، بات مركز الثقل فيه بعد الدور الذي لعبه في قيادته الى لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوج عامه الذهبي بلقب ثانٍ هذا الصيف مع منتخب بلاده في كأس أوروبا على حساب الإنجليز.

وكوفئ ابن الـ29 عامًا على جهوده بنيله أخيرًا جائزة الاتحاد الأوروبي (ويفا) لأفضل لاعب لعام 2021، وهو أيضًا من بين الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. إنها بالتأكيد نهضة رائعة للاعب كان «العدو الأول» لجمهور تشيلسي بعد موسم أول مضطرب مع النادي اللندني.

رسالة قوية بعد الحقبة الفاشلة

وقال جورجينيو لموقع الاتحاد الأوروبي: «يجب أن أشكر أيضًا كل أولئك الذين لم يؤمنوا بي والذين انتقدوني.. لقد جعلوني أكثر اندفاعًا.. لقد حفّزوني على العمل بجدية أكبر لإثبات أنهم كانوا على خطأ».

وتابع: «كل ما حدث كان بفضل الأشخاص الذين وقفوا بجانبي، إن كانوا العائلة، الأصدقاء، وكيل أعمالي، زملائي في الفريق، المدربون، المعالجون الفيزيائيون والمسؤولون عن المستلزمات الرياضية (في الفريق)».

كان جورجينيو كبش محرقة في الحقبة الفاشلة للمدرب الإيطالي ماوريتسيو سارّي مع الـ«بلوز»، لدرجة أن قبل 18 شهرًا كان من غير المحتمل أن يبقى في تشيلسي لفترة كافية من أجل الوصول إلى مباراته الـ150 مع النادي اللندني.

وفي موسمه الأول مع تشيلسي، تم استهدافه بلا هوادة من قبل المشجعين المحبطين من الأداء المخيب للفريق تحت قيادة ساري.

ودفع سارّي 50 مليون جنيه إسترليني (68.5 مليون دولار) لإحضار لاعب الوسط معه من نابولي بعد تنافس مع الغريم المحلي مانشستر سيتي. وتم تقديم الثنائي في «ستامفورد بريدج» في اليوم ذاته العام 2018، لكن لم تكن هناك فترة شهر عسل لأي من الرجلين في غرب لندن.

وفشلت فلسفة «كرة ساري» القائمة على الاستحواذ، في أن تجد طريقها إلى أرضية الملعب مع الفريق اللندني، بسبب الفوارق بين الدوريين الإيطالي والإنجليزي الأكثر حماسة واندفاعًا.

وعادة جورجينيو في التمرير عرض الملعب أو للخلف لضمان بقاء الكرة مع تشيلسي، أثارت حفيظة المشجعين الذين طالبوا بمزيد من اللعب نحو منطقة الخصم.

«الرقم ستة» المثالي

لم يكن ساري محبوبًا من قبل الجماهير والعديد من لاعبيه، ما أدى في نهاية المطاف الى رحيله بعد موسم يتيم مع الفريق. انتهى ذلك الموسم بمساهمة جورجينيو في قيادة تشيلسي إلى إحراز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكن خليفة ساري نجم الفريق السابق فرانك لامبارد لم يكن مقتنعا بقيمة لاعب الوسط الإيطالي.

وتُرجِمَ هذا الأمر في أرض الملعب بالاعتماد حينًا على الإيطالي ثم استبعاده في حين آخر عن التشكيلة. وحتى بعد قدوم المدرب الألماني توماس توخل إلى الفريق في يناير الماضي، كانت مكانة جورجينيو لا تزال موضع نقاش حاد بين الجماهير والنقاد على حد سواء.

لكن لم يكن لدى توخل أي شك حول قيمة جورجينيو بالنسبة للفريق، مقدرا قراءته الذكية للعبة، إدراكه التكتيكي وتمريراته المتقنة، ما جعله «الرقم ستة» المثالي القادر على قيادة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

ونمت مكانة جورجينيو تحت إشراف توخل، مما جعله لا غنى عنه في خطط تشيلسي وطموحه في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2017.

وبالنسبة للاعب يساهم بأسلوبه غير الأناني في تألق الآخرين، فهذه هي لحظة جورجينيو ليكون في دائرة الضوء. وبالنسبة لتوخل، فإن الإيطالي «لاعب كبير. إنه يعشق هذه اللعبة. لا يتوقف أبدًا عن نقل هذه الطاقة التي يملكها، من خلال التفكير بالتكتيكات وهو يحب المشاركة والشعور بارتباط حقيقي باللعبة.. ورأى أن ذلك «يجعله لاعبًا مهمًا للغاية وصلة وصل هائلة في وسط الملعب، ليس فقط بالنسبة لنا لكن لمنتخب إيطاليا أيضًا».