كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 08:35 مساء
ليونيل ميسي يتجاهل بوكيتينو بعد استبداله في مباراة ليون بالدوري الفرنسي. (أرشيفية : الإنترنت)

أوضح المدير الفني لنادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، أن مواطنه ليونيل ميسي سيتواجد ضمن قائمة الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام «مانشستر سيتي» الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وأكد بوكيتينيو، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه، أن ميسي سيتواجد ضمن قائمة الفريق لمباراة «مانشستر سيتي»، لكنه لم يكشف إمكانية الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وعانى ميسي إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة «أولمبيك ليون»، وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لـ«سان جيرمان» في الدوري المحلي، ضد متز (2-1)، ومونبيليه 2-0، لكن «البرغوث» عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

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ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع «سان جيرمان» منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من «برشلونة»، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وكان باريس سان جيرمان تعادل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، مع كلوب بروج بهدف لمثله، بينما سحق مانشستر سيتي ضيفه لايبزيغ بنتيجة 6-3.

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