رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا

باولو ديبالا وألفارو موراتا. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر «يوفنتوس»، بيانًا طبيًّا، اليوم الإثنين، بشأن حالة باولو ديبالا وألفارو موراتا، نجمي الفريق، قبل مواجهة «تشيلسي»، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعبان تعرضا للإصابة خلال مواجهة سامبدوريا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وخضع الثنائي لفحوصات طبية جديدة في عيادة «يوفنتوس»، صباح اليوم.

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وقال «يوفنتوس»، في بيانه: «عانى موراتا إصابة عضلية في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن، بينما تم تشخيص حالة ديبالا باستطالة عضلية في أوتار الفخذ الأيسر»، مضيفًا: «سيعود موراتا وديبالا إلى الملاعب بعد الاستراحة الدولية».