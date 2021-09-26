فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة

أنسو فاتي يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم. (الإنترنت)

عاد برشلونة المتخبط إلى سكة الانتصارات بفوزه، الأحد، على ضيفه ليفانتي (3- صفر) ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل الثنائي الهولندي ممفيس ديباي ولوك دي يونغ واليافع الإسباني العائد أنسو فاتي بالقميص رقم «10» الأسطوري.

وخفَّف هذا الفوز الضغط قليلًا عن المدرب الهولندي رونالد كومان الموقوف لمباراتين، بعد سلسلة من نتائج سيئة للفريق، بحسب «فرانس برس».

عودة فاتي

وعاد الواعد فاتي إلى المنافسات للمرة الأولى منذ نوفمبر الفائت بسبب إصابة أبعدته عن الملاعب، وهو يحمل القميص رقم 10 خلفًا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل ابن الـ18 عامًا بديلًا في الدقيقة 81 قبل أن يسجل الهدف الثالث للفريق في الوقت بدل الضائع، هو الأول له بالرقم 10، بعد أن افتتح ديباي (7 من ركلة جزاء) التسجيل قبل أن يضاعف مواطنه لوك دي يونغ (14) النتيجة، في مباراة كادت أن تكون نتيجتها أقسى لولا تألق الحارس أيتور فرنانديس.

ويمر برشلونة بفترة صعبة بعد سقوطه في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري أمام غرناطة وقادش، سبقتهما خسارة قاسية بثلاثية نظيفة على أرضه ضد بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وغاب كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب النتائج المخيبة لفريقه والأداء المتواضع للاعبين وتكتيكاته، بسبب طرده في الدقيقة الأخيرة من المباراة ضد قادش بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب. وسيغيب كومان أيضًا عن المباراة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثامنة.

غياب فرينكي

كما غاب عن المواجهة الهولندي فرينكي دي يونغ بعد طرده في المباراة السابقة إثر إنذارين. بفوزه الثالث هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات (لديه مباراة مؤجلة ضد إشبيلية)، رفع الفريق الكاتالوني رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما مُني ليفانتي بالخسارة الثالثة مقابل أربعة تعادلات.

وافتتح ديباي القادم هذا الموسم من ليون الفرنسي التسجيل بعد أن تحصل بنفسه على ركلة جزاء إثر عرقلة من الصربي نيمانيا رادويا ترجمها بنجاح (7). وضاعف دي يونغ الذي وصل من إشبيلية مطلع الموسم على سبيل الإعارة ولا يزال يحاول إيجاد نفسه مع الفريق، تقدم أصحاب الأرض بعد أن وصلته تمريرة بينية من الأميركي سيرجينيو ديست إلى داخل المنطقة تابعها إلى يمين الحارس (14).

فرض النادي الكاتالوني هيمنة شبه مطلقة على اللقاء وكاد أن يخرج بنتيجة أكبر، وأثمر ضغطه عن هدف ثالث من فاتي بعد 10 دقائق من نزوله بديلًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك (90+1).

احتفل به زملاؤه برفعه في الهواء قبل أن يتوجه إلى أفراد عائلته الحاضرين خلف دكة البدلاء ويعانقهم وسط فرحة الجماهير في ملعب «كامب نو».