هاميلتون يحرز سباقه الرقم 100 في بطولة العالم للفورمولا واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 04:39 مساء
هاميلتون يحرز سباقه الرقم 100 في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مثير في جائزة روسيا الكبرى, 26 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق «مرسيدس» سباقه الرقم 100 في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تتويجه، الأحد، في جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي، ليستعيد صدارة ترتيب السائقين بعد سباق مثير هيمنت على نهايته الأمطار، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأنزل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الهولندي ماكس فيرتسابن عن صدارة ترتيب السائقين بعد حلول سائق «ريد بول» ثانيًا، في ما خطف الإسباني كارلوس ساينس سائق «فيراري» المركز الثالث.

وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، كان البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين مرسيدس، في الصدارة أمام هاميلتون، لكن سائق ماكلارين فضّل البقاء على الإطارات الأنعم، ما دفعه إلى الخروج أكثر من مرة على المسار وبالتالي إنهاء السباق في مركز سابع مخيب.

وتابع فريق مرسيدس هيمنته على حلبة سوتشي منذ العام 2014، حيث فرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).

بدوره، خاض فيرستابن الجولة الـ15 من أصل 22 في البطولة العالمية وهو في صدارة الترتيب متقدمًا بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر هاميلتون (226.50 مقابل 221.50)، لكنه استهل السباق من الخط الأخير معاقباً، بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.

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