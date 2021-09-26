سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 06:35 مساء
سمير نصري. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن لاعب وسط منتخب فرنسا السابق، سمير نصري، اليوم الأحد، اعتزاله رسميًّا منافسات كرة القدم الاحترافية، منهيًا بذلك مسيرته مع اللعبة، التي انطلقت في 2004.

خضع نصري (34 عامًا) للإيقاف لمدة 18 شهرًا، بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير، وقال إن هذه القضية غيرت نظرته إلى كرة القدم، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال نصري الذي سبق له اللعب في صفوف «أولمبيك مرسيليا»، و«آرسنال»، و«مانشستر سيتي»، في تصريحات نقلتها عنه جريدة «لو جورنال دو ديمانش»: «كان ذلك مجرد حقن فيتامينات لأنني كنت مريضًا».

وانتهت مسيرة نصري فعليًّا في العام الماضي، بعد اللعب لفترة قصيرة في صفوف «أندرلخت» البلجيكي، وشارك نصري في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، ما بين العامين 2007 و2013، أحرز خلالهما خمسة أهداف.

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