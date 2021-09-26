«يوفنتوس» يواصل صحوته بالفوز على «سامبدوريا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 05:25 مساء
مباراة يوفنتوس و سامبدوريا. (إنترنت)

أكد «يوفنتوس» صحوته، وحقق انتصاره الثاني تواليًا في الدوري الإيطالي، بفوزه الثمين (3-2) على «سامبدوريا»، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة، ليرفع «يوفنتوس» رصيده إلى ثماني نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد «سامبدوريا» عند خمس نقاط، بعدما مني بالهزيمة الثانية تواليًا في المسابقة.

وأنهى «يوفنتوس» الشوط الأول لصالحه بهدفين، سجلهما باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي، في الدقيقتين 10 و43 من ضربة جزاء، مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث لـ«يوفنتوس» في الدقيقة 57، فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لـ«سامبدوريا» في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

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