الـ«سيتي» ينتقم من «تشيلسي» ويفسد انطلاقته في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 05:30 مساء
مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي. (إنترنت)

كشر «مانشستر سيتي» عن أنيابه، وأفسد انطلاقة «تشيلسي» الناجحة في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» هذا الموسم، بالتغلب عليه 1-0، اليوم السبت، في الجولة السادسة من المسابقة، كما ثأر السيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، لهزيمته أمام «تشيلسي» في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق عليه فوزًا ثمينًا بهدف نظيف سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين، منذ أن التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الماضي، عندما فاز «تشيلسي» بالمباراة (1-0)، ليحرم «مانشستر سيتي» من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وحرم السيتي منافسه «تشيلسي» من الانفراد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيد «البلوز» عند 13 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي، وليفربول.

وقدم الفريقان مباراة سريعة وقوية، وكان مانشستر الأفضل بشكل واضح، حيث سيطر تمامًا على مجريات اللعب في الشوط الأول، كما كان الأفضل في النصف الثاني، رغم تحسن مستوى «البلوز» نسبيًّا.

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