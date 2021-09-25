حسن مصطفى ينافس ويليام وروني على لقب «أرنولد كلاسيك» بالولايات المتحدة لكمال الأجسام

منافسات كمال الأجسام. (إنترنت)

تنطلق بطولة أرنولد كلاسيك 2021 لمحترفي كمال الأجسام التي تقام في باتيل جراند في مركز مؤتمرات كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، بمشاركة البطل المصري حسن مصطفى نجم فريق ( KO SQUAD) الذي يخوض منافسات هذه الفعالية لأول مرة.

ويسعى حسن مصطفى للمنافسة على لقب البطولة هذا العام خاصة أنه يشارك فيها قبل أيام من استعداداته لمستر أولمبيا التي تأهل لها للمرة الأولى، ويشارك فيها مع بيج رامي حامل اللقب في النسخة الأخيرة ومحمد شعبان نجمى فريق (KO SQUAD)، بينما يلعب البطل أحمد الورداني في الفئة الـ212، فيما يخص وزنًا أقل من 80 كغم.

وتقام مستر أولمبيا التي تعد الفعالية الأهم والأقوى في عالم كمال الأجسام للمحترفين، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتعد «أرنولد كلاسيك» واحدة من أهم بطولات كمال الأجسام في عالم المحترفين وتحمل اسم البطل العالمي أرنولد شوارزنيغر، كما أنها البطولة الأهم بعد بطولة مستر أولمبيا.

وتحظى «أرنولد كلاسيك» باهتمام كبير من متابعي وعشاق كمال الأجسام في كل أرجاء العالم، ويشارك فيها أهم وأبرز نجوم اللعبة، حيث انطلقت العام 1989، ويعد البطل ديكستر جاكسون أكثر من فاز بها، حيث تُوِّج بها 5 مرات في أعوام (2005-2006-2008-2013-2015)، ليحطم الرقم

القياسي السابق الذي حققه فلكس ولير، عندما فاز باللقب 4 مرات في أعوام (1993-1997-1998-2000).

ويشارك هذا العام في «أرنولد كلاسيك» بفئة الوزن المفتوح عدد من نجوم اللعبة أبرزهم:

وليام بوناك حامل اللقب العامين 2018 و2020، وخامس مستر أولمبيا 2020.

وتضم قائمة المشاركين: ليونيل بيكي، والبطل المصري محمد الإمام وحسن مصطفى وروني وينكلر، وماكس تشارلز، وسيونج تشول لي، وستيف كوكلو، وسيدريك ماكميلان، وسيرجيو أوليفا جونيور، وجاستن رودريغيز، وإيان فاليير، واكيم ويليامز، ونيك ووكر.

حسن مصطفى صاحب أول مشاركة في «أرنولد كلاسيك»، شارك هذا العام في 5 بطولات للمحترفين قدم خلالها نتائج جيدة؛ حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات، نيويورك وكاليفورنيا، والمركز الثالث في بورتوريكو، والمركز السادس في بيرو، والمركز الخامس في تاكساس، وتأهل بالنقاط للمشاركة في مستر أولمبيا 2021.

المعروف أن مصر تستضيف فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه (KO SQUAD) تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

منافسات كمال الأجسام. (إنترنت)

منافسات كمال الأجسام. (إنترنت)