ميسي يغيب عن مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 02:32 مساء
النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لدى استبداله خلال مباراة فريقه ضد ليون في الدوري الفرنسي. 19 سبتمبر 2021. (ا ف ب)

يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان، أمام مونبلييه، غدا السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه اليوم الجمعة.

وعاد أفضل لاعب في العالم 6 مرات إلى الجري اليوم، بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه، وسيتم تقييم حالته مجددا الأحد قبل يومين من المباراة المهمة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان مدرّبه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو شرح الأسباب التي دعته إلى استبدال ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1) في الدوري الأحد، وهي معاناته من إصابة بكدمة في ركبته اليسرى.

وخرج ميسي من الملعب وحلّ بدلا منه الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وقد بدا الذهول على النجم الأرجنتيني لدى خروجه من المستطيل الأخضر، حتى أنه رفض مصافحة اليد الممدودة من قبل مدربه.

وغاب ميسي عن المباراة ضد متز في الدوري المحلي حيث يتصدر سان جرمان بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واعتبر بوكيتينو أن استبدال ميسي كان لما فيه مصلحة اللاعب بقوله: «نحن نراقب من على مقاعد البدلاء جميع اللاعبين على أرضية الملعب لنرى ماذا يحصل خلال المباراة، وقد رأينا أن ليو ينظر باستمرار إلى ركبته ويعاينها».

وانتقل ميسي صاحب الـ34 عاما مطلع الموسم إلى سان جرمان بصفقة حرّة، بعدما أمضى نحو عقدين في صفوف برشلونة الإسباني. ولا يزال يبحث عن هدفه الأول مع الفريق المملوك قطريا.

ويغيب أيضا عن مواجهة مونبلييه، لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعيين قائد جديد لعملية إيريني الأوروبية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية 2021
رياضة عالمية
رسميا.. الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بعبدالله بلعم
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
ليلة «تاريخية» في مقديشو مع أول عرض سينمائي منذ عقود
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الاعتراف بطالبان يثير حيرة المجتمع الدولي
دولى
فنانون أفغان يسعون لمواجهة طالبان بإبداعاتهم
ثقافة وفن
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية