تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 05:12 مساء
الدوري الإنجليزي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أجرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، تعديلات على بعض مواعيد المباريات التي ستُقام خلال شهر نوفمبر المقبل، بسبب التغطية التلفزيونية.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر بيان صادر الخميس، إلى أن مباراة مانشستر سيتي ويونايتد ستُقام يوم (السبت) الموافق 6 نوفمبر في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت غرينتش على أن يتم تأخير موعد لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج من يوم (السبت) الموافق 27 نوفمبر إلى يوم (الأحد) الموافق 28 من الشهر ذاته.

وأتمت رابطة الدوري الإنجليزي بيانها، بالتنويه إلى أنه سيتم تغيير موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال المقرر لها يوم (الثلاثاء) الموافق 30 نوفمبر بموعد جديد سيتحدد لاحقًا، فيما ستُقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره وست هام يوم (الأحد) الموافق 28 نوفمبر؛ لمشاركة وست هام بالدوري الأوروبي، بينما سيلتقي ليفربول نظيره آرسنال يوم (السبت) الموافق 20 نوفمبر.

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