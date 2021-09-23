الإمارات تكشف موقفها من استضافة كأس العالم للأندية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 04:27 مساء
كأس العالم للأندية. (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، راشد بن حميد النعيمي، إن هناك محادثات وتنسيقًا بينهم ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص استضافة بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، وفقًا لصحيفة «البيان» الإماراتية، أنه حتى الآن لم يُصدر أي قرار نهائي في هذا الأمر، مشددًا على حرص بلاده على استضافة البطولات الكبرى.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، اعتذار اليابان عن عدم استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي بطل أفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية، كما صعد نادي تشيلسي الإنجليزي كبطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي المرشح من جانب اتحاد أوقيانوسيا، ومن المنتظر تحديد أبطال القارات الأخرى الفترة المقبلة، لينضموا إلى بطل الدوري المحلي في البلد المستضيف.

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