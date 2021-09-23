هاميلتون يسعى لفكّ عقدة فوزه المئوي في جائزة روسيا الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 03:40 مساء
خرج هاميلتون وفيرستابن دون نقاط من مونتسا بعد حادث خطير بينهما (ا ف ب/ أرشيفية)

ينوي بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، فكّ عقدة فوزه المئة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، عندما يخوض يوم الأحد جائزة روسيا الكبرى، باحثًا عن استعادة صدارة الترتيب العام للسائقين من الهولندي ماكس فيرستابن.

وعجز سائق مرسيدس عن التتويج في آخر أربعة سباقات، فحلّ ثانيًا في المجر وهولندا وثالثًا في بلجيكا قبل أن يخرج مع غريمه في ريد بول فيرستابن من سباق إيطاليا، إثر حادث اصطدام استعراضي كاد يهدّد حياته.

ويعود الفوز الأخير لبطل العالم سبع مرات إلى يوليو الماضي في جائزة بريطانيا الكبرى، ومنذ ذلك الوقت، توقّف عدّاده عند 99 انتصارًا في بطولة العالم.

وبعدما شهد السباق الأخير على حلبة مونتسا الإيطالية اصطدامًا قويًا بين هاميلتون وفيرستابن، هو الثاني بينهما هذا الموسم بعد الذي حصل في حلبة سيلفرستون، تتحوّل المنافسة بين الثنائي إلى حلبة سوتشي على ضفاف البحر الأسود.

- تركيز هاميلتون
ويتوقع أن يتعافى هاميلتون من أوجاع بالرأس وآلام في العنق عانى منها في إيطاليا، وبحسب رئيس الفريق توتو وولف يبدو مصمّمًا على الفوز.

قال النمسوي: «يخوض لويس معركته العاشرة على لقب بطولة العالم في مسيرته، وهو في غاية التصميم لما يحتاجه (للتفوّق) في السباقات الثمانية المقبلة».

وأضاف أن بوتاس الذي سيحمل ألوان فريق ألفا روميو الموسم المقبل، يقود «أفضل من أي وقت مضى»، متابعًا: «هناك تصميم كبير وهدوء في الفريق الآن، وأكثر ما نستمتع هو نهاية موسم يشهد المنافسة على اللقب».

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