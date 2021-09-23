في ليلة تألق «أسينسيو».. الريال يقسو على مايوركا ويتمسك بصدارة الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني. (حساب الريال الرسمي على تويتر)

تمسك فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، باكتساح ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1، أمس الأربعاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إطار منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

سجل سداسية ريال مدريد، كريم بنزيما «3» و«78»، وماركو أسينسيو (هاتريك) في الدقائق (55،29،24)، وإيسكو «84» ليرتفع ريال مدريد بـ16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات وتعادل وحيد وسجل 21 هدفًا، بينما بقي مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر من انتصارين وتعادلين وخسارتين.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة أن ماركو أسينسيو بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك ريال مايوركا بات أول لاعب إسباني يسجل هاتريك لريال مدريد في الدوري الإسباني منذ أن سجل راؤول جونزاليس هاتريك في مرمى إشبيلية العام 2009.

ورفع الريال مرات الفوز على مايوركا إلى 38 في 59 مباراة، بينما حسم فريق ريال مايوركا لصالحه 10 مباريات وخيم التعادل بينهما على 11 مباراة.