كأس رابطة الإنجليزية: ويست هام يثأر من اليونايتد.. و«الترجيحية» تعبر بتشيلسي وتوتنهام

مباراة ويست هام واليونايتد في كأس رابطة الإنجليزية. (حساب مانشستر على تويتر)

ودع فريق مانشستر يونايتد، مبكرًا بطولة دوري كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب خسارته 0-1 أمام ضيفه ويست هام يونايتد، أمس الأربعاء، في الدور الثالث للمسابقة.

وافتتح وست هام التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9، وذلك بعد انطلاقة مميزة من فريدريكس في الجانب الأيمن، أنهاه بعرضية أرضية مميزة تجاه لانزيني الخالي من الرقابة داخل المنطقة، الذي سدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وبهذا الفوز، ثأر ويست هام من خسارته 1-2 على ملعبه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- تشيلسي يطيح بأستون فيلا

وقادت ركلات الترجيح تشيلسي لمواصلة مسيرته في البطولة على حساب ضيفه أستون فيلا.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث بادر تيمو فيرنر بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 54، غير أن كاميرون آرتشر أدرك التعادل لأستون فيلا، ليحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيج التي ابتسمت للفريق الأزرق.

- توتنهام يتأهل على حساب ولفرهامبتون

وانطبق الأمر ذاته على توتنهام، الذي تأهل للدور التالي، بعد فوزه 3-2 على مضيفه وولفرهامبتون؛ حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، لتمنح ركلات الترجيح بطاقة الصعود للفريق اللندني.

وتأهل أرسنال للدور الرابع في البطولة، بفضل فوزه الكبير 3-0 على ضيفه آي إف سي ويمبلدون، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان).

وافتتح أليكسندر لاكازيتي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه إيميل سميث روي وإيدي نيكيتاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 على الترتيب.

وصعد ليستر سيتي للدور ذاته، إثر تغلبه 2-0 على مضيفه ميلوال، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

جاء هدفا ليستر في الشوط الثاني، حيث أحرز أديمولا لوكمان الهدف الأول للفريق الملقب بـ(الثعالب) في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله النيجير يكيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ولحق برايتون بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب تغلبه 2-0 على ضيفه سوانسي سيتي.