«يوفنتوس» يقتنص فوزه الأول في الدوري الإيطالي

«يوفنتوس» يتخطى «سبيزيا» بثلاثية ويحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي. (الإنترنت)

انتزع فريق «يوفنتوس»، فوزًا صعبًا أمام مضيفه «سبيزيا»، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب «ألبرتو بيكو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

«يوفنتوس» افتتح التسجيل بعد مرور 28 دقيقة عن طريق مويس كين، لكن فرحة التقدم لم تدم طويلًا بعدما تمكن إيمانويل جياسي من تعديل النتيجة لصالح المنافس في الدقيقة 33.

وفي مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 زاد «سبيزيا» من معاناة «يوفنتوس» بتسجيل الهدف الثاني، الذي جاء عبر الفرنسي الشاب يانيس أنتيستي، حتى تمكن «يوفنتوس» في الدقيقة 66 من تعديل النتيجة عن طريق فيديريكو كييزا، مستغلًا كرة ارتدت من حارس أصحاب الأرض.

الهولندي ماتياس دي ليخت كانت له كلمة الفصل في المباراة، بعدما استغل ركلة ركنية لصالح «يوفنتوس» في الدقيقة 72 نفذها باولو ديبالا، لينقض الهولندي على الكرة ويسكنها الشباك، مانحًا «يوفنتوس» الهدف الثالث والفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز رفع «يوفنتوس» رصيده إلى النقطة الخامسة بعد مرور خمس جولات، ليصعد إلى المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد «سبيزيا» عند أربع نقاط في المركز 16.