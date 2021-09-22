رسميًا.. رودريغيز ينتقل إلى الدوري القطري

نجم إيفرتون جيمس رودريجيز. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الأربعاء، ضم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في بيان ترحيبي بلاعب إيفرتون الإنجليزي عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر».

وخرج خاميس رودريغيز من حسابات نادي إيفرتون بعد رحيل كارلو أنشيلوتي هذا الصيف لتدريب ريال مدريد، ليبدأ في البحث عن مخرج له.

وتوجه الدولي الكولومبي رفقة وكيله جورج مينديش إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين الماضي، من أجل التفاوض مع الريان لإنهاء انتقاله رسميًا لهم.

ووفقًا لما قالته تقارير صحفية، فإن الريان سوف يدفع راتب خاميس بالكامل، أي ما يزيد على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، على أن يمتد التعاقد بين الطرفين لمدة ثلاثة مواسم.

يشار هنا إلى أن صحيفة «آس» الإسبانية تحدثت في وقت سابق عن قرار إدارة باريس سان جيرمان بمتابعة تطور خاميس في الريان تأهبًا للتعاقد معه في الشتاء أو الصيف المقبلين.

وسيكون خاميس البالغ من العمر 30 عامًا هو خامس المحترفين في الريان بعد الكاميروني فرانك كوم والإيراني شجاع خليل زادة والإيفواري بولي والجزائري ياسين براهيمي.