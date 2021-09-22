مانشستر يونايتد يستعيد مدافعا غاب عنه 20 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:30 مساء
مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أن المدافع فيل جونز سيعود إلى تشكيلة الفريق أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد غياب 20 شهرا بسبب الإصابة.

ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ سجل هدفا خلال الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على ترينمير روفرز في يناير 2020، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وخضع لجراحة الصيف الماضي، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال سولشار لموقع النادي: «أنا سعيد من أجل فيل، لقد أكمل مرتين مباراتان لمدة 90 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما وشارك لبعض الدقائق خلف الأبواب المغلقة، ولم تحدث مشكلة في ركبته، إنه يعمل بجدية كبيرة».

وأضاف: «سيكون ضمن التشكيلة، إنه يوم جميل له ولنا وهو شيء يستحقه، أعرف التحديات التي واجهها من الناحية النفسية والتفكير في أنه لن يلعب مرة أخرى أو ربما عدم المشي وعدم اللعب مع الأطفال في الحديقة»، وشارك جونز مدافع منتخب إنجلترا السابق في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر