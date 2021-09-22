إنتر ينتفض في 3 دقائق أمام فيورنتينا ويطارد نابولي

مباراة إنتر وفيورنتينا. (إنترنت)

قفز إنتر ميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب خارج قواعده على فيورنتينا بنتيجة (3-1)، بعد أن كان متأخرا بهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم، أمس الثلاثاء، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فيورنتينا أولا في النتيجة عن طريق الجناح الشاب ريكاردو سوتيل في الدقيقة 23، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني، انتفض لاعبو الإنتر وقلبوا النتيجة في غضون 3 دقائق بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من ماتيو دارميان والنجم البوسني إدين دجيكو في الدقيتقين 52 و55 على الترتيب، وفي الدقيقة 78، تعقدت مهمة أصحاب الأرض في المباراة بطرد الأرجنتيني الشاب نيكولاس غونزاليس ببطاقتين صفراوين في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة 78، أنهى الضيوف المباراة تماما بالهدف الثالث الذي جاء عن طريق النجم الكرواتي إيفان بيريشيتش، وبفوزه الثاني على التوالي، الرابع هذا الموسم، يقتنص حامل اللقب الصدارة من نابولي، الوحيد صاحب العلامة الكاملة حتى الآن بأربعة انتصارات 12 نقطة والذي سيحل الخميس ضيفا على سامبدوريا، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما توقفت سلسلة انتصارات فيورنتينا خلال الجولات الثلاث الماضية، ليتجرع خسارته الثانية هذا الموسم ويظل رصيده عند 9 نقاط يأتي بها مؤقتا في المركز السادس.