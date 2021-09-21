باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

ليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه يترقب تقييم حالة إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الركبة، لحسم القرار بشأن إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجرى تبديل ميسي، الذي انضم إلى سان جيرمان قادمًا من برشلونة في أغسطس الماضي، خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على ليون 2 / 1 الأحد، بسبب مشكلة في الركبة، وقد خضع للأشعة الطبية اليوم الثلاثاء.

وذكر نادي سان جيرمان في بيان بموقعه الرسمي على الإنترنت: «ليونيل ميسي الذي تعرض لضربة في الركبة اليسرى خلال مواجهة ليون، خضع لأشعة الرنين المغناطيسي صباح الثلاثاء، وقد أكدت وجود علامات لكدمات في العظام»، مضيفًا: «سيتم إجراء فحوص المتابعة خلال 48 ساعة».

وكان قرار المدير الفني ماوريتسيو بوتشيتينو بتبديل ميسي عندما كان الفريقان متعادلين 1 / 1، قد أثار حالة من الجدل خاصة في ظل التعبيرات المحيرة التي ظهرت على وجه ميسي لدى خروجه من أرضية الملعب.

ويحل سان جيرمان ضيفًا على ميتز مساء غدٍ الأربعاء قبل أن يستضيف مونبلييه يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وبعدها يستضيف مانشستر سيتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.