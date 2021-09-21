رسميا.. ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي. (حساب بايرن ميونيخ الألماني على تويتر)

تُوِّج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق «بايرن ميونيخ» الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي (2020 - 2021).

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفًا في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، محطمًا بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفًا) الذي حققه قبل نحو 50 عامًا.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف «بايرن ميونيخ»: «أنا فخور للغاية.. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائمًا أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة».

وأوضح رئيس رابطة الدوري الألماني، كريستيان شايفرت، أن الرقم القياسي سيكون «أبديًّا»، ووصف ليفاندوفسكي بأنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليغا، فهو يقدم عروضًا من الطراز العالمي.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا سجلها لـ«برشلونة» الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفًا سجلها لـ«يوفنتوس» الإيطالي قبل أن ينتقل إلى «مانشستر يونايتد» الإنجليزي.

وتُوِّج ليفاندوفسكي بجميع البطولات مع «بايرن ميونيخ»، حيث حصد الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.