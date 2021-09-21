رسميا.. ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 04:29 مساء
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي. (حساب بايرن ميونيخ الألماني على تويتر)

تُوِّج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق «بايرن ميونيخ» الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي (2020 - 2021).

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفًا في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، محطمًا بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفًا) الذي حققه قبل نحو 50 عامًا.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف «بايرن ميونيخ»: «أنا فخور للغاية.. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائمًا أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة».

وأوضح رئيس رابطة الدوري الألماني، كريستيان شايفرت، أن الرقم القياسي سيكون «أبديًّا»، ووصف ليفاندوفسكي بأنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليغا، فهو يقدم عروضًا من الطراز العالمي.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا سجلها لـ«برشلونة» الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفًا سجلها لـ«يوفنتوس» الإيطالي قبل أن ينتقل إلى «مانشستر يونايتد» الإنجليزي.

وتُوِّج ليفاندوفسكي بجميع البطولات مع «بايرن ميونيخ»، حيث حصد الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين
عربى
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة