ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 11:17 صباحا
مباراة سابقة بين إشبيلية و أتلتيكو مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يتصدر فريق أتلتيكو مدريد، قائمة أكثر فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني، حصولا على بطاقات بإجمالي 22، وحصل على 20 بطاقة صفراء، واثنتين حمراء، بعضها بسبب احتجاج اللاعبين، ويرى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أنه ينبغي على فريقه التحسن بشكل مطلق، من أجل تخفيض هذه الأعداد.

وعقد سيميوني، أمس الإثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة خيتافي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وبسؤاله عن كثرة حصول فريقه على بطاقات، أجاب: «ينبغي علينا التحسن بشكل مطلق بشأن هذا الأمر، وليس لدي شك في أننا سنفعل ذلك، نحترم لجنة التحكم كثيرا، وأحيانا نستطيع التحدث، ولكننا نأمل تخفيض هذه الأعداد لأنه أمر غير جيد بالنسبة لنا»، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وسيغيب البرتغالي جواو فيليكس عن مباراة خيتافي، بعد حصوله على إنذارين في مباراة بلباو الماضية، الثانية بسبب الاحتجاج والتي كلفته البطاقة الحمراء ومغادرة اللقاء، وأخفق حامل لقب الدوري الإسباني في هز شباك خصميه في آخر مباراتين، حيث تعادل أمام بورتو في أولى لقاءات دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» دون أهداف، وستحاول الكتيبة المدريدية وضع نهاية لهذه النتائج السلبية، واستعادة الحاسة التهديفية لدى الفريق.

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