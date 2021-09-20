ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء

ميسي و بوكيتينو. (إنترنت)

دافع المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، عن قراره باستبدال المهاجم ليونيل ميسي خلال فوز باريس سان جيرمان (2-1) على ضيفه ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الأحد، قائلا إن «النجم الأرجنتيني تقبل تماما قرار الاستبدال الذي اتخذه من أجل صالح الفريق».

وفي ظهوره الأول في ملعب فريقه بارك دي برينس، سدد ميسي في إطار المرمى، لكنه فشل في هز الشباك في ثالث مباراة له مع فريقه الجديد واستبدل في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة التعادل (1-1)، وبدت علامات الحيرة على ميسي (34 عاما) لاعب برشلونة السابق عند استبداله بالظهير أشرف حكيمي وتحدث قليلا مع المدرب بوكيتينو عندما خرج من الملعب، بحسب ما ذكرته «رويترز».

بوكيتينو يفسر الأزمة للصحفيين

وقال بوكيتينو للصحفيين بعد ذلك: «أعتقد أننا جميعا نعرف أن لدينا لاعبين كبار في هذه التشكيلة المكونة من 35 لاعبا، لا يلعب سوى 11 لاعبا فقط ولا يمكننا إشراك أكثر من ذلك، القرارات التي تتخذ خلال المباريات هي من أجل صالح الفريق وصالح جميع اللاعبين».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «كل مدرب يفكر في ذلك وأحيانا تكون القرارات مفيدة وأحيانا لا تفيد، وأحيانا اللاعبون يتقلبون القرارات وأحيانا لا يتقبلونها، في النهاية هذه هي وظيفتنا».

وقال بوكيتينو أيضا: «هناك قرارات يتعين على المدربين اتخاذها، وبالنسبة لرد فعله فلقد سألته عن شعوره وقال إنه على ما يرام، هذا ما حدث، هذا ما تحدثنا فيه».

إيكاردي ينقذ الموقف

وبفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع حمل توقيع ماورو إيكاردي فاز فريق العاصمة الفرنسية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات ويحافظ على موقعه وحيدا في الصدارة.

لقطات البث التليفزيوني

وأظهرت لقطات البث التليفزيوني استياء الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وهو يغادر ملعب حديقة الأمراء الذي احتضن اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة، حيث أجرى بوكيتينو تبديلا، وكان تبديلا غريبا وغير متوقع لعدة أسباب، منها أن ليونيل كان أحد أفضل لاعبي باريس سان جيرمان في الخط الأمامي ولم تظهر عليه علامات إرهاق بدني، إلى جانب خروجه وفريقه متعادلا بهدف لمثله.

مغادرة وعدم مصافحة

وبينما كان ميسي يغادر ملعب المباراة اقترب منه بوكيتينو ليصافحه، ولكن المهاجم الأرجنتيني تجاهله وقال له جملة، على ما يبدو أنه كان يعترض على خروجه من اللقاء.

شوط جيد

وقدم «البرغوث» شوطا أول جيدا، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، لا سيما كرته التي ارتطمت بالعارضة بعد الركلة الحرة المباشرة التي سددها.