توتنهام يعلن وفاة مهاجمه جيمي غريفز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 01:36 مساء
جيمي غريفز. (أرشيفية - إنترنت)

قال نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، إن المهاجم الإنجليزي الدولي السابق جيمي غريفز، توفي عن 81 عامًا، وبدأ نجم توتنهام الذي أُصيب بسكتة دماغية قبل 6 أعوام، مسيرته في ملاعب الكرة في صفوف نادي تشيلسي، وأحرز وقتها 124 هدفًا، ما بين 1957 و1961.

وبعد ذلك لعب غريفز لتوتنهام هوتسبير ما بين العامين 1961 و1970، وأحرز خلال هذه الفترة 266 هدفًا في 379 مباراة، وهو رقم قياسي لايزال صامدًا حتى الآن، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان غريفز أيضًا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائزة بكأس العالم 1966، وأحرز 44 هدفًا خلال 57 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الإنجليزي.

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