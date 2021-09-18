صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 07:42 مساء
محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس. (إنترنت)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه «ليفربول» للفوز 3-0 على ضيفه «كريستال بالاس»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل «مانشستر سيتي» مع «ساوثهامبتون» سلبيًّا، وفوز «آرسنال» على «بيرنلي» 1-0، و«واتفورد» على «نوريتش سيتي» 3-1.

وتقدم «ليفربول» بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 43 من متابعة لرأسية صلاح، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم نابي كايتا أهداف «ليفربول» في الدقيقة 89.
ورفع «ليفربول» رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل موقت لحين انتهاء بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد «كريستال بالاس» عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى ملعب الاتحاد، سقط فريق «مانشستر سيتي» في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه «ساوثهامبتون»، ورفع «مانشستر سيتي» رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بشكل موقت، كما رفع «ساوثهامبون» رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب تيرف مور، فاز «آرسنال» على مضيفه «بيرنلي» بهدف نظيف، ويدين «آرسنال» بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتين أوديغارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، ليرفع «آرسنال» رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد «بيرنلي» عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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