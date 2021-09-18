مواجهة بطعم الأرقام القياسية لصلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس

نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. (أرشيفية - إنترنت)

تشهد منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، مواجهات قوية، اليوم السبت؛ حيث يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس، على ملعب «أنفيلد»، ويخوض ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة.

يأتي هذا بعد سلسلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الماضية، سواء في «البريميرليغ»، أو بطولة دوري أبطال أوروبا، وآخرها الفوز على ميلان الإيطالي (3-2)، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

يأمل «فرعون» قلعة «الريدز» محمد صلاح ورفاقه مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، للزحف نحو صدارة المسابقة والمنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم؛ حيث خاض «الريدز» 4 جولات حتى الآن في «البريميرليغ»، وحصد خلالها 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وحيد، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون، وتشيلسي.

ويسعى صلاح إلى هدف خاص خلال المباراة عبر مواصلة التألق على ملعب أنفيلد، خصوصًا أنه سجل ظهوره الـ100 مع ليفربول بمختلف المسابقات على الملعب التاريخي؛ حيث اشترك في تسجيل 96 هدفًا خلال الـ100 مباراة، سجل 72 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة، وخاض نجم المنتخب المصرى 208 مباريات سابقة مع ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انضمامه من روما الإيطالي صيف 2017، وسجل 129 هدفًا، وقدم 49 تمريرة حاسمة.

وعزز صلاح موقعه كثاني أفضل هدافي قارة أفريقيا في الدوري الإنجليزي برصيد 100 هدف، ليصبح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة الإيفواري دروغبا، في المقابل، يسعى كريستال بالاس إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، متسلحًا بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق أول فوز له هذا الموسم في الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير (3-0).

ويحتل ليفربول المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، متساويًا مع المتصدر مانشستر يونايتد، والوصيف تشيلسي، والرابع إيفرتون بنفس النقاط، بينما يتواجد كريستال في المركز 11 برصيد 5 نقاط.