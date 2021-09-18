ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو

ليونيل ميسي. (إنترنت)

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن المكاسب المالية التي سيحصل عليها المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من باريس سان جيرمان، الذي ضمه بين صفوفه هذا الصيف من برشلونة، وبحسب جريدة «ليكيب»، فإن ميسي سيتقاضى 110 ملايين يورو إذا أكمل المواسم الثلاثة المنصوص عليها في عقده مع النادي الباريسي، مع العلم أنه وقع عقدًا مدته موسمان، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأوضحت الجريدة الفرنسية، أن «البرغوث» سيحصل على 30 مليون يورو عن الموسم الجاري، بينما سيزيد هذا المبلغ بمقدار 10 ملايين يورو في الموسمين الثاني والثالث من عقده، تحت بند الولاء، ليصبح 40 مليون يورو، وتعد هذه المبالغ مساوية تقريبًا لما يتقضاه زميله نيمار دا سيلفا الذي جدد مؤخرًا عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى العام 2025، مع استثناء أن عقد المهاجم البرازيلي لا يشمل زيادة مع مرور السنوات، بل بالعكس، سيقل على مدار الأعوام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ولا تشمل المبالغ التي يتقاضاها ميسي المكافآت التي سيحصل عليها نظير الأهداف الجماعية أو الفردية، التي يمكن أن يحققها اللاعب والفريق من الآن وحتى نهاية الموسم، كما يشار إلى أن الدولي الأرجنتيني انضم إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.