قمم نارية في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يقود ليفربول في الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

تقام اليوم الأربعاء، عدة مباريات نارية، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن شهد أمس الثلاثاء أولى المواجهات، في يوم مثير شهد سقوط «برشلونة» أمام «بايرن ميونيخ»، و«مانشستر يونايتد» أمام فريق «يانغ بويز» السويسري.

ليفربول × ميلان

أولى مواجهات اليوم بين «ليفربول» و«ميلان» على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وتحمل المباراة عنوان الإثارة والتشويق لما يملكه كلا الفريقين، من عناصر مميزة على المستوى الفني، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكن تغيب الأخير عن المواجهة في آخر اللحظات، بسبب معاناته من ألم في وتر العرقوب.

ويستهل فريق «ليفربول» مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد تألق كبير في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة، وحقق 3 انتصارات آخرها الفوز على ليدز (3-0)، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، الذي وصل لـ100 هدف مع «الريدز»، كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في «البريميرليغ».

مانشستر سيتي × لايبزيغ

يواجه فريق «مانشستر سيتي»، نظيره «لايبزيغ» في أولى جولات المجموعة الأولى، على ملعب الاتحاد، ويزحف فريق الـ«سيتي» من جديد حول تحقيق حلم دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب المفقود داخل خزائن «السيتزين».

وتولى بيب غوارديولا مهمة القيادة الفنية لفريق «مانشستر سيتي» في 2016، خلفًا لمانويل بليغريني، ونجح في الحصول على مزيد الألقاب المحلية، أبرزها 3 ألقاب من الدوري الإنجليزي، لكن لم يستطع اعتلاء منصة التتويج بالكأس ذات الأذنين، حيث تأهل فريق الـ«سيتي» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2020-2021، لكن حرمه «تشيلسي» من اللقب القاري، بعد الفوز عليه بهدف، ليتوج الأخير بطلًا لـ«تشامبيونزليغ».

ويتميز فريق «لايبزيغ» بالقوة والندية دائمًا في مبارياته مع الأندية الكبيرة، رغم بدايته المتواضعة في بطولة الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، بعد 3 هزائم وفوز وحيد.

ريال مدريد × إنتر ميلان

يحل فريق «ريال مدريد» ضيفًا ثقيلًا على «إنتر ميلان» الإيطالي، بملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ويظهر «الملكي» بثوب جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث فرض سيطرته من البداية على مسابقة الدوري الإسباني، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادل وحيد، ليعتلي قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويقع تحت تصرف أنشيلوتي في تشكيل «ريال مدريد»، مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم الحارس البلجيكي المخضرم تيبو كورتوا، وكريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور، وديفيد ألابا، وكارفخال، علي كاسيميرو، ومودريتش، ويغيب عن «ريال مدريد» الثلاثي مارسيلو وغاريث بيل وتوني كروس.

يتمتع «إنتر ميلان» تحت قيادة سيموني إنزاغي، بنفس القوة التي كان عليها الفريق مع أنطونيو كونتي، الذي قاد «النيراتزوري» لتحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويتسم سيموني إنزاغي بالخبرة التدريبية، والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة، وهو ما يصعب مهمة «ريال مدريد».

وحقق «إنتر ميلان» فوزين وتعادل، في أول 3 مباريات بالدوري الإيطالي، ليحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الأربعاء 15 سبتمبر

المجموعة الأولى.. الساعة 9: كلوب بروج (بلجيكا) × باريس سان جيرمان (فرنسا)، ومانشستر سيتي (إنجلترا) × لايبزيغ (ألمانيا).

المجموعة الثانية.. الساعة 9: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × بورتو (البرتغال)، وليفربول (إنجلترا) × ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: بشيكتاش (تركيا) × بروسيا دورتموند (ألمانيا)، والساعة 9: سبورتينغ (البرتغال) × أياكس (هولندا).

المجموعة الرابعة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: شيريف تيراسبول (مولدوفا) × شاختار دانيتسك (أوكرانيا)، والساعة 9: إنتر (إيطاليا) × ريال مدريد (إسبانيا).