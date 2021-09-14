بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء

كأس دوري الأبطال وشعارات الأندية الأوروبية. (إنترنت)

تتجه أنظار جماهير كرة القدم عبر العالم ابتداءً من اليوم الثلاثاء، إلى ملاعب مختلفة في القارة الأوروبية، التي ستكون مسرحًا لمواجهات كروية بين أقوى الأندية في القارة العجوز في إطار دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر باريس سان جيرمان إلى جانب الأندية الإنجليزية المشاركة في هذه المنافسة من المرشحين فوق العادة للتتويج بالكأس، وكانت هذه الأندية ضمت إلى صفوفها لاعبين كبارًا كميسي ورولاندو، وراموس وغيرهم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

الصفقات النارية قبل غلق باب القيد

تضم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزية مجموعة من اللاعبين الكبار، ما يرشحها بقوة للتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم المقرر انطلاق موسمها الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي جاك غريليش والبلجيكي روميلو لوكاكو.

دوافع تشيلسي للفوز بالعديد من الألقاب

دفع مانشستر سيتي وتشلسي، حامل اللقب، أموالا طائلة للتعاقد مع غريليش 117 مليون يورو ولوكاكو 115 مليون يورو، ويحلم تشلسي بالثنائية وهو ما أكده لوكاكو العائد إلى ستامفورد بريدج بعدما تُوِّج بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، وقال المهاجم الدولي البلجيكي: «عندما تكون في تشلسي، فإنك تلعب للفوز بالعديد من الألقاب، هذا ما أحبه هنا».

فرصة مانشستر يونايتد للفوز بالكأس

لم يقف مانشستر يونايتد مكتوف الأيدي، فتعاقد مع جناح بروسيا دورتموند الألماني جايدون سانشو 85 مليون يورو، ومدافع ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي رافايل فاران 40 مليون يورو، وقبل كل شيء هدافه السابق رونالدو، محبوب أولد ترافورد بين العامين 2003 و2009، حيث شعر النجم البرتغالي القادم من تجربة لمدة ثلاثة أعوام مع يوفنتوس الإيطالي، أن لديه فرصة أفضل لرفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين مع الشياطين الحمر وتكرار إنجازه معهم العام 2008 قبل أن يفعلها أربع مرات مع ريال مدريد.

بزوغ باريس سان جيرمان

على غرار نهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام و2021 بين تشلسي ومانشستر سيتي، من المرجح أن تكون المباراة النهائية لموسم 2021-2022 المقررة في 28 مايو في ملعب زينيت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، إنجليزية خالصة مرة أخرى باستثناء بزوغ باريس سان جيرمان الفائز الأكبر في نهاية الميركاتو الصيفي، وحقق النادي المملوك للاستثمار القطري، أكبر صفقة مدوية بتعاقده مع ميسي عقب انتهاء عقد الأخير مع نادي برشلونة الإسباني واضعًا حدًا لشراكة استمرت 21 عامًا بينهما.

بضمه ميسي، سيشكل باريس سان جيرمان وصيف بطل نسخة 2020 بخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني، ثلاثيًا هجوميًا خارقًا مع زميله السابق في النادي الكتالوني البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، وسيتم ذلك على الأرجح اعتبارًا من الأربعاء عندما يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي.

في غضون ذلك، أوقعت القرعة باريس سان جيرمان في مجموعة صعبة إلى جانب مانشستر سيتي الوصيف ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج، وستكون قمتا سان جيرمان ومانشستر سيتي من بين أبرز قمم دور المجموعات على غرار المواجهة الكلاسيكية بين برشلونة وبايرن ميونيخ المقررة اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، ونحدد مواعيدها بالتوقيت في ليبيا.

الثلاثاء 14 سبتمبر

المجموعة الخامسة.. الساعة 9: دينامو كييف (أوكرانيا) × بنفيكا (البرتغال)، وبرشلونة (إسبانيا) × بايرن ميونيخ (ألمانيا).

المجموعة السادسة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: يونغ بويز (سويسرا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا)، والساعة 9: فياريال (إسبانيا) × أتالانتا (إيطاليا).

المجموعة السابعة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: إشبيلية (إسبانيا) × سالزبورغ (النمسا)، والساعة 9: ليل (فرنسا) × فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة..الساعة 9: مالمو (السويد) × يوفنتوس (إيطاليا)، وتشلسي (إنجلترا) × زينيت (روسيا).

الأربعاء 15 سبتمبر

المجموعة الأولى.. الساعة 9: كلوب بروج (بلجيكا) × باريس سان جيرمان (فرنسا)، ومانشستر سيتي (إنجلترا) × لايبزيغ (ألمانيا).

المجموعة الثانية.. الساعة 9: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × بورتو (البرتغال)، وليفربول (إنجلترا) × ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: بشيكتاش (تركيا) × بروسيا دورتموند (ألمانيا)، والساعة 9: سبورتينغ (البرتغال) × أياكس (هولندا).

المجموعة الرابعة.. الساعة السادسة و45 دقيقة: شيريف تيراسبول (مولدوفا) × شاختار دانيتسك (أوكرانيا)، والساعة 9: إنتر (إيطاليا) × ريال مدريد (إسبانيا).