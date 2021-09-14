«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله

حديث بين بيليه وكيلي عبر الهاتف. (إنترنت)

قالت ابنة بيليه، كيلي ناسيمينتو، إن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيغادر العناية المركزة في المستشفى، بعد يوم واحد أو يومين، مع استمراره تعافيه من الخضوع لجراحة، ويرقد اللاعب السابق (80 عامًا)، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون خلال سبتمبر الجاري.

وكتبت ابنة بيليه عبر إنستغرام: «يتعافى بشكل جيد عقب الجراحة، لا يشعر بألم وهو في حالة جيدة، وسينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين، ثم سيعود إلى المنزل»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضاف: «قوي ومثابر، وسيجتاز ذلك بدعم ورعاية الفريق الرائع في أينشتاين، وكل الحب والطاقة المرسلة إليه من العالم».

وأعلن المستشفى الجمعة الماضي أن بيليه يتعافى بشكل جيد، حيث عانى من مشكلات أعلى الساق في الأعوام الماضية، ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرًا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

بيليه جالسا. (إنترنت)