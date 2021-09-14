«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:21 مساء
حديث بين بيليه وكيلي عبر الهاتف. (إنترنت)

قالت ابنة بيليه، كيلي ناسيمينتو، إن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيغادر العناية المركزة في المستشفى، بعد يوم واحد أو يومين، مع استمراره تعافيه من الخضوع لجراحة، ويرقد اللاعب السابق (80 عامًا)، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون خلال سبتمبر الجاري.

وكتبت ابنة بيليه عبر إنستغرام: «يتعافى بشكل جيد عقب الجراحة، لا يشعر بألم وهو في حالة جيدة، وسينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين، ثم سيعود إلى المنزل»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضاف: «قوي ومثابر، وسيجتاز ذلك بدعم ورعاية الفريق الرائع في أينشتاين، وكل الحب والطاقة المرسلة إليه من العالم».

وأعلن المستشفى الجمعة الماضي أن بيليه يتعافى بشكل جيد، حيث عانى من مشكلات أعلى الساق في الأعوام الماضية، ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرًا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

بيليه جالسا. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن
ليبيا
المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
ليبيا
«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لا تتناول هذه الأطعمة في سن الستين