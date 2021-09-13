فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 01:16 صباحا
الروسي دانييل ميدفيديف (الإنترنت)

أحرز الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانيًا باكورة ألقابه الكبيرة، الأحد، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، حارمًا منافسه من تحقيق إنجاز التتويج بالبطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد.

وكان ديوكوفيتش يمني النفس بإحراز رابع ألقابه الكبيرة تواليًا منذ مطلع العام الحالي بعد إحرازه بطولات استراليا المفتوحة ورولان غاورس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية، في إنجاز تحقق عام 1969 للمرة الأخيرة عن طريق الأسطورة الاسترالي رود لايفر (83 عامًا) الذي كان متواجدا في المباراة النهائية اليوم.

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كما فشل الصربي في الانفراد بالرقم القياسي، من حيث عدد الألقاب الكبيرة، والتي يتقاسمها مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر ولكل منهم 20 لقبًا.

وخاض مدفيديف إحدى أفضل المباريات في مسيرته ليخرج فائزا ويضع حدا لسلسة من 27 فوزا تواليا في البطولات الكبرى للصربي، ليثأر من ديوكوفيتش الذي هزمه في نهائي بطولة استراليا في فبراير الماضي.

وبات ميدفيديف ثالث روسي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنيه يفغيني كافلنيكوف في رولان غاروس عام 1996 ومارات سافين في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2000 وبطولة استراليا عام 2005.

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