ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان أوروبيا أمام كلوب بروج البلجيكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 06:42 مساء
ميسي ونيمار. (أرشيفية - إنترنت)

أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي، في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي.

خرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت (4-0) على كليرمو في الدوري، بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي، بعد الفوز الخامس في خمس مباريات في الدوري: «اللاعبان عادا إلى باريس مساء الجمعة، سعيد لأنهما بحالة بدنية جيدة، ولم يتعرضا لإصابات، سيكونان مع الفريق في بلجيكا في مباراة الأربعاء».

وبدأ نيمار موسمه مع باريس ضد ستاد رانس في 29 أغسطس، وهي المباراة التي استهل فيها ميسي مشواره مع الفريق، عندما شارك كبديل في الشوط الثاني.

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