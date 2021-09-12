مولر صاحب السداسية في شباك «برشلونة»: متشوق مع البايرن لرؤية خليفة ميسي

مولر يحتفل بأحد أهدافه في مرمى برشلونة. (أرشيفية - إنترنت)

تحدث لاعب وسط «بايرن ميونيخ»، توماس مولر، عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن «برشلونة»، وذلك قبل مواجهة الفريق البافاري نظيره الكتالوني، الثلاثاء المقبل، على ملعب «كامب نو» في الجولة الأولى من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ألمانية: «من المؤسف أن ميسي لم يعد موجودًا في الفريق، اللعب أمام فريق به ليونيل ميسي يمنحك دفعة إضافية، لأننا جميعًا نعرف إنجازاته»، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وأضاف مولر: «علي أن اعترف بأنه لا يمكنني الآن تقييم برشلونة، سنواجه بلا شك فريقًا مختلفًا دون ميسي، من الممكن أنه في غياب ميسي قد يستخدمون لاعبًا آخر يقوم بمزيد الواجبات الدفاعية، لا أعرف ما الذي ينتظرنا، في كل الأحوال سنخوض مباراة على ملعب رائع أمام نادٍ عظيم».

يذكر أن «برشلونة» كان من المنافسين المفضلين لمولر في مشواره، وفي آخر مواجهة بين الفريقين، التي فاز بها الفريق البافاري (8-2)، أحرز مولر هدفين، ليرتفع رصيده من الأهداف في شباك الفريق الكتالوني إلى ستة في خمس مباريات بين الفريقين.