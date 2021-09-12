الأسترالي ريكياردو يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى لـ«فورمولا 1» مع ماكلارين

الأسترالي ريكياردو يحمل الكأس. (إنترنت)

ظفر الأسترالي دانيال ريكياردو بسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، اليوم الأحد، محققًا ثامن ألقابه في «فورمولا 1» والأول مع فريق ماكلارين الذي التحق به بداية العام الحالي، فيما حلّ زميله البريطاني لاندو نوريس ثانيًا.

وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2012 التي يحرز فيها فريق ماكلارين سباق جائزة كبرى، والأول لريكياردو منذ جائزة موناكو في مايو 2018، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس، لاعب مرسيدس، عقد المنصة بحلوله ثالثًا في السباق الذي شهد اصطدامًا عنيفًا بين متصدر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وحامل اللقب سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون.

الأسترالي ريكياردو. (إنترنت)