«ليفربول» جاهز لاستعادة نغمة الانتصارات أمام «ليدز يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 01:09 مساء
محمد صلاح يصوب في لقاء سابق بين ليفربول و ليدز يونايتد. (أرشيفية - إنترنت)

يواصل فريق «ليفربول» مساعيه في الدوري الإنجليزي، ويحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره «ليدز يونايتد»، في المواجهة المقررة بينهما، اليوم الأحد، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويدخل «ليفربول» المواجهة برصيد سبع نقاط.

جمع «ليفربول» رصيده من انتصارين، وتعادل وحيد، فيما يملك «ليدز» نقطتين من ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراتين، وخسر مباراة، ويسعى «ليفربول» لاستعادة نغمة الانتصارات في «البريميرليغ» من جديد.

وتعثر «ليفربول» بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه «تشيلسي» على ملعب «أنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويبحث «ليفربول» بقيادة مدربه يورغن كلوب، عن تحقيق ثالث انتصاراته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث تخطى «نورويتش سيتي» (3-0) في الجولة الأولى، ثم فاز على «بيرنلي» (2-0) بالجولة الثانية.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في زيادة سجله التهديفي، بعدما شارك رفقة «ليفربول» في ثلاث مباريات ضمن مسابقة «البريميرليغ»، بواقع 270 دقيقة، حيث أسهم في أربعة أهداف، بتسجيله هدفين، وصنع مثلهما، ويبدو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في أتم الجاهزية للمشاركة مع «ليفربول» ضد «ليدز»، بعدما تعرض لإصابة بسيطة خلال مباراة منتخب هولندا ضد نظيره التركي، ويفتقد «الريدز» الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، والياباني مينامينو، ويعول كلوب على البدلاء في المواجهة المنتظرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم