«ليفربول» جاهز لاستعادة نغمة الانتصارات أمام «ليدز يونايتد»

محمد صلاح يصوب في لقاء سابق بين ليفربول و ليدز يونايتد. (أرشيفية - إنترنت)

يواصل فريق «ليفربول» مساعيه في الدوري الإنجليزي، ويحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره «ليدز يونايتد»، في المواجهة المقررة بينهما، اليوم الأحد، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويدخل «ليفربول» المواجهة برصيد سبع نقاط.

جمع «ليفربول» رصيده من انتصارين، وتعادل وحيد، فيما يملك «ليدز» نقطتين من ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراتين، وخسر مباراة، ويسعى «ليفربول» لاستعادة نغمة الانتصارات في «البريميرليغ» من جديد.

وتعثر «ليفربول» بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه «تشيلسي» على ملعب «أنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويبحث «ليفربول» بقيادة مدربه يورغن كلوب، عن تحقيق ثالث انتصاراته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث تخطى «نورويتش سيتي» (3-0) في الجولة الأولى، ثم فاز على «بيرنلي» (2-0) بالجولة الثانية.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في زيادة سجله التهديفي، بعدما شارك رفقة «ليفربول» في ثلاث مباريات ضمن مسابقة «البريميرليغ»، بواقع 270 دقيقة، حيث أسهم في أربعة أهداف، بتسجيله هدفين، وصنع مثلهما، ويبدو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في أتم الجاهزية للمشاركة مع «ليفربول» ضد «ليدز»، بعدما تعرض لإصابة بسيطة خلال مباراة منتخب هولندا ضد نظيره التركي، ويفتقد «الريدز» الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، والياباني مينامينو، ويعول كلوب على البدلاء في المواجهة المنتظرة.