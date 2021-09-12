بريطانية عمرها 18 عاما تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 12:59 صباحا
لاعبة التنس البريطانية الواعدة إيما رادوكانو. (الإنترنت)

أصبحت البريطانية الواعدة إيما رادوكانو البالغة من العمر 18 عامًا أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الكندية الواعدة ليلى فرنانديس (19 عامًا) مساء السبت بنتيجة 6-4 و6-3 في المباراة النهائي لبطولة أميركا المفتوحة.

والبطولة هي آخر بطولات الغراند سلام، وأقيمت على ملاعب فلاشينغ ميدوز. وباتت رادوكانو المصنفة 150 عالميا، أول بريطانية منذ 44 عامًا تفوز بلقب في البطولات الاربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عالتي توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2004 في سن السابعة عشرة، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أصبحت إيما أول بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977 وأوّل بريطانية متوجة في فلاشينغ ميدوز منذ وايد نفسها في 1968.

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