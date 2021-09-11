الدقيقتين 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 05:12 مساء
كريستيانو يسجل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد. (إنترنت)

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجل أول أهدافه في مباراته الأولى مع «مانشستر يونايتد» أمام «نيوكاسل يونايتد»، حيث استطاع أن يسجل في الدقيقة 47 من زمن أحداث الشوط الأول، خلال الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بعد خطأ حارس «نيوكاسل».

الهدف جاء عن طريق تسديدة من جرينوود ليخطئ حارس «نيوكاسل»، ويفشل في تصدي الكرة لترتد أمام رونالدو الذي يحولها في الشباك ليسجل هدف التقدم وتصبح النتيجة (1-0).

بدأ «مانشستر يونايتد» تشكليته بحراسة المرمى: ديفيد دي خيا، وفي خط الدفاع: آرون وان بيساكا ورافائيل فاران وهاري ماغواير ولوك شو، وفي خط الوسط: نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا وبرونو فيرنانديز، وفي خط الهجوم: جادون سانشو وماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو.

وكشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، جاهزية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للمشاركة أمام «نيوكاسل» قائلًا، في تصريحات تليفزيونية، أمس الجمعة: «لقد حظي بفترة إعداد جيدة مع يوفنتوس، ولعب مع المنتخب، وتدرب بشكل جيد معنا هذا الأسبوع، بكل تأكيد سترونه في الملعب».

واستعد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، العائد حديثًا لـ«مانشستر يونايتد»، للظهور مرة أخرى على مسرح الأحلام «أولد ترافورد» معقل فريق الشياطين الحمر، أمام فريق «نيوكاسل يونايتد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

اشتعلت المباراة في الدقيقة 56 بعدما أحرز الظهير الإسباني خافير مانكوليو هدف التعادل، بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث حصل لاعب نيوكاسل على كرة من زميله سانت ماكسيمين لينفرد بمرمى يونايتد ويسدد لتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 62 رد رونالدو على هدف نيوكاسل ليسجل الهدف الثاني له في المباراة بتمريرة رائعة من لوك شاو لينفرد الهداف البرتغالي بالمرمى ويسجل الثاني وتصبح النتيجة (2-1).

كريستيانو يسجل أولى أهدافه مع مانشستر يونايتد. (إنترنت)
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