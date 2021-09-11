كريستيانو يقود مانشستر أمام نيوكاسل في أول ظهور على ملعب «أولد ترافورد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 12:01 مساء
كريستيانو رونالدو. (صفحة كريستيانو رونالدو عبر فيسبوك)

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جاهزية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للمشاركة أمام نيوكاسل، قائلًا، في تصريحات تليفزيونية، أمس الجمعة: «لقد حظي بفترة إعداد جيدة مع يوفنتوس، ولعب مع المنتخب، وتدرب بشكل جيد معنا هذا الأسبوع، بكل تأكيد سترونه في الملعب».

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد حديثًا لمانشستر يونايتد، للظهور مرة أخرى على مسرح الأحلام «أولد ترافورد» معقل فريق الشياطين الحمر، أمام فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ويلعب مانشستر أمام نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله؛ حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس، وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن رونالدو سيبدأ أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الشياطين الحمر مواجهة نيوكاسل بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، وخط الدفاع: آرون وان بيساكا ورافائيل فاران وهاري ماجواير ولوك شو، وخط الوسط: بول بوغبا وفريد وبرونو فيرنانديز، وخط الهجوم: جادون سانشو وماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو.

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