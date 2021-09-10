بالصور.. الاتحاد يسافر إلى زنجبار لبدء مشواره في أبطال أفريقا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 08:57 مساء
الاتحاد تسافر على متن طائرة خاصة إلى زنجبار. (الوسط)

سافرت بعثة فريق الاتحاد، منذ قليل، إلى زنجبار، لبدء مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ حيث يواجه فريق «كي إم» في مباراة الذهاب.

وعانى الفريق قبل سفره؛حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى زنجبار منذ الأمس، على متن طائرة خاصة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه بسبب عدم وجود تصاريح دخول بعض الأجواء لعدد من الدول تأخرت البعثة إلى مساء اليوم في انتظار الحصول على تصريح دخول أجواء دول إثيوبيا والسودان وأنغولا وتنزانيا.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» فإن البعثة غادرت، مساء اليوم، بعد الانتهاء من الحصول على تصريح العبور.

وطالبت إدارة الاتحاد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل المباراة 48 ساعة، وقد قدمت المستندات الخاصة بعدم الحصول على تصريح العبور والمحالاوت التي قامت بها السلطات الليبية بهذا الشأن.

ويخوض فريق الاتحاد منافسات الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا؛ حيث يلتقي الفريق خلال الدور التمهيدي بطل زنجبار «كي إم» في مباراة الذهاب.

يذكر أن نادي «كي إم» رفض طلب نادي الاتحاد بتأجيل المباراة رغم عدم ممانعة «كاف» في ذلك ويتمسك بإقامتها في موعدها المحدد غدًا السبت الساعة 3:15 بتوقيت ليبيا.

الاتحاد تسافر على متن طائرة خاصة إلى زنجبار. (الوسط)
الاتحاد تسافر على متن طائرة خاصة إلى زنجبار. (الوسط)
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