باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات إصابة «راموس» و«فيراتي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 02:52 مساء
اللاعب الإسباني راموس بقميص باريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي باريس سان جيرمان، حالة المصابين، اليوم الجمعة، قبل مواجهة كليرمون، غدًا السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وقال سان جيرمان، في بيان طبي، على موقعه الرسمي: «استأنف كولين داجبا، التدريبات الفردية، وسينضم إلى المران الجماعي يوم الإثنين».

وأضاف: «عانى سيرجيو راموس من انزعاج في ربلة الساق بالأسبوع الماضي أثناء التأهيل البدني، وتطلب ذلك تعديل برنامج التأهيل، وسيستأنف تمارينه الفردية في الملعب خلال الأسبوع المقبل».

وأوضح: «لا يزال ماركو فيراتي تحت الرعاية بسبب إصابة الركبة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة».

وواصل: «خوان بيرنات في مرحلة الإعداد، ويواصل عمله الفردي والجماعي بشكل مكثف».

واختتم: «يؤدي ليفين كورزاوا عملًا محددًا بعد شفائه من إصابة في عضلة المقرب، بينما ظل إسماعيل غربي تحت الرعاية هذا الأسبوع بسبب معاناته من عدم ارتياح في عضلة المقرب».

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